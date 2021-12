“Non ci sarà alla ripresa”: Atalanta, mani nei capelli per Gasperini

Si apre nel modo peggiore il 2022 per l’Atalanta: Zapata, a causa del recente infortunio rimediato, non ci sarà contro il Torino.

Non si è chiuso nel migliore dei modi il 2021 per l’Atalanta. Il pareggio contro il Genoa ha frenato le ambizioni di gloria dei nerazzurri, rimasti al quarto posto a -8 dall’Inter capolista e finiti nel mirino della Juventus quinta. Alla ripresa del campionato la Dea cercherà quindi di rimettersi subito in carreggiata tuttavia proprio in queste ore il tecnico Gian Piero Gasperini ha ricevuto la notizia più temuta.

Atalanta, niente Torino per Zapata

Come confermato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Duvan Zapata non rientrerà in tempo per giocare nella sfida del 6 gennaio che vedrà la squadra affrontare il Torino. Il colombiano, uscito per infortunio nell’ultimo turno prima della sosta, ha rimediato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro da cui non è ancora guarito. Probabile, addirittura, che debba saltare pure la successiva gara del 9 gennaio (Udinese). Una brutta tegola per Gasperini, alla luce dell’ottima stagione disputata dalla punta: per lui 12 gol e 7 assist in 22 presenze complessive tra campionato e Champions League.

Un ruolino di marcia impressionante, che ha inevitabilmente spinto Luis Muriel (2 gol in Serie A) ai margini del progetto. L’ex Fiorentina e Sampdoria, non soddisfatto del poco spazio ricevuto fin qui, in questi giorni ha iniziato a valutare l’idea di andare via (piace a diverse squadre) tuttavia l’assenza di Zapata potrebbe spingerlo a rivedere i propri piani e restare a Bergamo. Nel frattempo Gasperini si affiderà a lui per cercare di riportare in alto l’Atalanta.