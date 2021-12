Inter, il difensore del futuro può dire ‘sì’ nei prossimi giorni

Colpo in difesa per l’Inter di Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni può dire di ‘sì’ Matthias Ginter, difensore del Borussia Monchengladbach.

L’Inter di Simone Inzaghi, fresco campione di inverno del Campionato di Serie A 2021/2022, è pronta a tornare al lavoro per proseguire la sua marcia inarrestabile. Il club nerazzurro, intanto, pianifica il futuro, dando un occhio anche al calciomercato invernale. L’ultimo nome finito sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio è quello di Matthias Ginter, difensore tedesco del Borussia Monchengladbach.

Calciomercato Inter, Ginter può arrivare a Milano

Il difensore del club tedesco ha reso noto ultimamente di non voler rinnovare il proprio contratto con la squadra di Bundesliga. Per questo motivo, dunque, il suo addio sembra scontato. Non ancora nota la sua destinazione futura, ma oramai appare chiaro un destino lontano dalla Germania.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il calciatore sarebbe decisamente intrigato dalla proposta dell’Inter. Marotta ed Ausilio mettono sul piatto un contratto da 3.5/4 milioni di euro a stagione per quattro anni. Una proposta allettante che potrebbe fargli dire ‘sì’ già nei prossimi giorni. I segnali delle ultime ore sono positivi. La sensazione è che l’affare in difesa può chiudersi prima del previsto.