“Accordo con la Juventus”: Allegri ha un nuovo attaccante, arriva in estate

Ousmane Demebele potrebbe non rinnovare con il Barcellona. Secondo ‘Sport’ il suo agente ha già un accordo con la Juventus.

La Juventus di Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri è al lavoro per regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire in rosa. Dopo l’avvio di stagione non troppo positivo, i bianconeri guardano già al futuro per risollevare la china e pianificare la prossima stagione. Con l’addio di Alvaro Morata che sembra destinato al Barcellona, il club piemontese potrebbe chiudere un altro affare con il Barcellona. Stavolta le parti sono invertite.

Calciomercato Juventus, accordo con il procuratore di Dembele

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano ‘Sport’, il club di Agnelli avrebbe trovato un accordo di massima con Moussa Sissoko, procuratore di Ousmane Dembele, per il trasferimento dell’esterno d’attacco del Barcellona dalla prossima estate.

Il calciatore, in scadenza contrattuale, è al lavoro con il club da mesi per trovare il giusto accordo con i catalani. L’affare non sembra sbloccarsi e la trattativa per proseguire in Spagna sembra essersi arenata. Non ci sarà alcuna firma imminente. L’obiettivo è tenere la porta aperta al trasferimento. La Juve, però, dovrà fare i conti con il Paris Saint-Germain, club in cima alla lista delle preferenze di Dembele.