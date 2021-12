Inter, l’operazione da 400 milioni si farà già a gennaio

Grandi manovre in casa Inter: tutto pronto per l’operazione da 400 milioni che garantirà nuova liquidità ai nerazzurri. Piace Digne.

Guarda al futuro Steven Zhang. Smentita ieri con forza ogni voce riguardante una possibile cessione dell’Inter al fondo Pif, il presidente nerazzurro tra 10 giorni arriverà a Milano per iniziare a pianificare insieme al resto della dirigenza il futuro della squadra. Il quadro economico non preoccupa più: in cassa ci sono 130 milioni e a breve Zhang darà il via all’operazione di rifinanziamento del bond da 400 milioni.

Inter, via libera all’operazione da 400 milioni

La manovra, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, consentirà al club di avere nuova liquidità da spendere in fase di mercato. Il primo passo consistere nel blindare Marcelo Brozovic, il cui contratto scade a giugno: le parti, dopo i recenti incontri, si sono avvicinate molto e la fumata bianca appare dietro l’angolo. Sul piatto la società ha messo 6 milioni più svariati bonus ed ora si aspetta soltanto la risposta del croato, inseguito dal Newcastle e dal Paris Saint Germain.

L’amministratore delegato Beppe Marotta, dal canto suo, conta di chiudere la trattativa entro qualche giorno (addirittura prima della ripresa del campionato). In seguito, l’Inter farà un tentativo teso a regalare al tecnico Simone Inzaghi un’alternativa ad Ivan Perisic: nel mirino, in particolare, c’è Lucas Digne ai ferri corti con l’Everton ed intenzionato a trasferirsi altrove.