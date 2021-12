“Ha già detto sì”: Juventus, affare clamoroso col Barcellona

Rivoluzione in vista per la Juventus: Morata può andare subito al Barcellona. Contatti in corso, il giocatore è pronto a partire.

Si prepara alla rivoluzione la Juventus. Tra i tanti nomi destinati a partire nei prossimi giorni, a sorpresa, si è aggiunto pure quello di Alvaro Morata. Lo spagnolo, come riporta ‘As’, non è felice a Torino a causa del complicato rapporto con la tifoseria e potrebbe finire subito al Barcellona. Un’operazione caldeggiata dal tecnico Xavi, il quale si è già messo in contatto con lui al fine di provare a convincerlo a sposare la causa blaugrana.

Juventus, Morata va al Barcellona

La trattativa con l’Atletico Madrid (proprietaria del cartellino) risulta in fase avanzata, con la fumata bianca destinata ad arrivare a stretto giro di posta. Morata, fin qui, si è reso protagonista di una stagione in chiaroscuro: 7 gol in 23 apparizioni tra campionato e Champions League, ma anche una serie di prestazioni abuliche che lo hanno fatto finire nel mirino della critica. Il Barcellona, per lui, rappresenterebbe quindi l’opportunità di mettersi alle spalle la tormentata avventura in maglia bianconera e rientrare in patria, alla corte di un tecnico che lo stima molto.

La Juventus, dal canto suo, non alzerà le barricate per trattenerlo ed ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un’alternativa: i nomi sono quelli di Arkadiusz Milik del Marsiglia e Gianluca Scamacca, che il Sassuolo preferirebbe non cedere a gennaio. Sono ore decisive per il futuro della squadra: Morata è in lista di sbarco, poi a salutare la compagnia sarà Aaron Ramsey, Arthur ed uno tra Weston McKennie e Dejan Kulusevski.