Serie A travolta dal Covid: il club comunica altri due positivi

Ancora due giocatori di Serie A positivi al Covid. L’annuncio arriva dal club di appartenenza con un comunicato ufficiale.

L’Europa è stata letteralmente investita da una nuova ondata di Covid-19, che sta mettendo alle strette tutti i settori, da quelli commerciali a quelli legati all’intrattenimento o lo sport. Il calcio, chiaramente, è una di quelle realtà che già con difficoltà sta combattendo da due anni contro la Pandemia, e che adesso si ritrova a fare i conti con i positivi al Coronavirus che ogni giorno aumentano sempre di più.

Di fatto, sarà necessario fare un punto quando si avvicinerà la ripresa del campionato, prevista per il giorno dell’Epifania. Molta squadra sono in assoluta sofferenza, ed alcuni casi sono davvero tanti i calciatori fermi ai box a causa del Covid. Anche sugli stadi, chiaramente, andranno fatte delle valutazioni in particolare sulla capienza ed i sistemi da adottare per evitare il diffondersi del contagio.

Sassuolo, altri due positivi al Covid: il comunicato del club

In giornata è toccato al Sassuolo comunicare la positività di ben due giocatori della prima squadra. Il tutto emerso dopo un giro di tamponi effettuato ieri, a ridosso della ripresa degli allenamenti in casa neroverde. Dal comunicato non si ha contezza dei nomi dei calciatori in causa.

Al momento – come riportato ancora dalla società – i due ragazzi sono posti in isolamento domiciliare, e non hanno avuto contatti con il resto del gruppo squadra. Questo lascia pensare che mister Dionisi potrà comunque riprendere gli allenamenti una volta chiarito quelli che saranno i protocolli da adottare.