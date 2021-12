Serie A, il Covid-19 non lascia tregua: scoperti 5 positivi

Altro focolaio registrato in Serie A. Nello Spezia risultati positivi al Covid-19 5 giocatori e un membro dello staff tecnico.

L’emergenza pandemica e la variante Omicron continuano a far paura alla Serie A. Dopo il focolaio registrato all’interno della Salernitana, proprio in queste ore ne è scoppiato un altro tra le fila dello Spezia in cui sono stati registrati 5 casi positivi. L’elenco, in particolare, comprende i nomi di Viktor Kovalenko, Rey Manaj, Petko Hristov e Mbala Nzola. Contagiato pure un membro dello staff tecnico.

Serie A, registrato un altro focolaio

A confermarlo stato direttamente il club ligure, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. “I tamponi di controllo effettuati hanno evidenziato la positività dei calciatori maturata nel corso della sosta natalizia. Il resto del gruppo tornerà a lavorare domani a Follo in una doppia seduta agli ordini di mister Thiago Motta”. Un problema in più quindi da gestire per il tecnico, confermato sulla panchina bianconera dopo essere stato più volte ad un passo dall’esonero a causa degli altalenanti risultati conseguiti in campionato.

I calciatori coinvolti, con tutta probabilità, saranno costretti a saltare la prossima sfida in programma il 6 gennaio contro l’Hellas Verona mentre potrebbero recuperare per il successivo impegno in campionato contro il Genoa. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni. Resta comunque drammatico il quadro vissuto dal calcio italiano: oltre alla Salernitana e allo Spezia, infatti, risultano colpiti dal Covid anche il Genoa (due positivi), l’Empoli (3) ed il Napoli (uno).