Supercoppa Italiana e caos Covid: arriva la decisione ufficiale

Mentre il Covid torna a seminare il panico nel calcio italiano, arriva la decisione ufficiale sulla Supercoppa Italiana: il comunicato

Sono giornate di grande riflessione, queste per il calcio italiano. E non solo. Mentre i contagi tornano altissimi e i positivi fioccano in tutti i gruppi squadra, la Serie A si ritrova nuovamente a combattere il virus. Una lotta che porta con sé tanti danni collaterali, soprattutto per i tifosi. Gare rinviate, capienze degli impianti ridotte: i disagi sono tutti dietro l’angolo.

Disagi che sembravano sul punto di coinvolgere anche il prossimo incontro tra Juventus e Inter, valido per la Supercoppa Italiana. In programma il prossimo 12 gennaio, c’era chi paventava un possibile rinvio della gara, per ovvi motivi di salute pubblica. E adesso, è finalmente arrivato il comunicato ufficiale della Lega Serie A.

Supercoppa Italiana, ecco la nota ufficiale della Lega Serie A

“A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore la Lega Serie A conferma che la gara di Supercoppa Frecciarossa resta in programma al 12 gennaio 2022, salvo diverse decisioni che dovesse assumere il Consiglio di Lega”. Un paio di righe sono bastate agli esponenti del massimo campionato italiano, per ribadire la data e la regolare messa in scena della finalissima.

Appuntamento, dunque, al 12 gennaio. Inter e Juventus saranno chiamate ad affrontarsi tra le mura di San Siro per il primo trofeo della stagione. Lo scorso anno fu la formazione di Pirlo ad aggiudicarsi la Supercoppa Italiana, ai danni del Napoli di Gattuso.