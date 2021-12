“Il big non rinnova…”, ma per Milan ed Inter è una buona notizia

Calciomercato Inter e Milan, si pensa all’innesto giusto per il reparto difensivo: i club di Milano guardano tra le fila del Chelsea

L’Inter e il Milan pensano a come muoversi in ottica calciomercato per rafforzare la propria rosa in vista dei sempre più numerosi impegni. I due club stanno perciò valutando diversi profili, magari attuando operazioni di mercato low cost, per portare giocatori di livello tra le fila di Simone Inzaghi e di Stefano Pioli. Nelle ultime ore è spuntato anche un nome che a quanto pare partirà a parametro zero dal Chelsea. Andreas Christensen con ogni probabilità non rinnoverà con i Blues e partirà la prossima estate.

Christensen non rinnova con il Chelsea, Inter e Milan ci pensano: probabile derby di mercato per lui

Il difensore centrale attualmente di proprietà del Chelsea sta trovando poco spazio tra le fila dei Blues in questa stagione di Premier League. Andreas Christensen ha infatti giocato fino ad ora solamente 5 match, segnando un gol e servendo un assist, in Champions League, mentre in campionato ha disputato 13 partite. Per un totale di 18 gare. Una situazione che non renderebbe il giocatore pienamente soddisfatto, tanto che secondo ‘Diario Sport’ sarebbe pronto a partire a parametro zero a giugno.

Il contratto di Christensen scadrà il 30 giugno 2022 ma il danese non avrebbe intenzione di rinnovare con la squadra guidata da Thomas Tuchel. Su di lui è forte l’interesse del Barcellona, ma ci sono anche due importanti club di Serie A che monitorano la situazione. Da un lato c’è l’Inter che potrebbe rafforzare il proprio reparto difensivo, dall’altro c’è il Milan attualmente in difficoltà dopo l’infortunio di Kjaer che lo terrà lontano dal campo per diverso tempo.