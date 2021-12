Atalanta, mercato bollente: il top player spinge per dire ‘addio’ a Gasperini

Luis Muriel sta seriamente valutando l’addio dall’Atalanta. Il club però è fermo: per meno di 25 milioni il colombiano non si muove.

Qualche grana dal mercato per l’Atalanta. Se in campo la squadra di Gasperini continua a mantenere un rendimento elevato, in sede di calciomercato la dirigenza potrebbe dover affrontare qualche grattacapo.

Una delle situazioni che potrebbero complicare i sonni dell’Atalanta è quella di Luis Muriel. Perno negli scorsi anni dell’undici di Gasperini, Muriel in questa stagione sta riscontrando un arretramento nelle gerarchie. Ecco che, alla soglia dei 31 anni e con l’ultimo grande contratto all’orizzonte, Muriel potrebbe spingere per la cessione.

A rivelare questi malumori è il Corriere di Bergamo che però subito precisa come, da parte dell’Atalanta, ci sia al momento la ferma volontà di trattenere l’attaccante colombiano. Solo qualora arrivasse un’offerta da almeno 25 milioni Percassi sarebbe disposto a sedersi e trattare.

Muriel-Atalanta, siamo arrivati ai titoli di coda?

Al momento non sembrano esserci club disposti ad investire una cifra così consistente per il colombiano e l’impressione è che Muriel possa rimanere almeno fino a fine stagione. Il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe poi fare il resto, facendo abbassare le pretese dell’Atalanta nel mercato di giugno.

Muriel in questa stagione, oltre a soffrire di alcuni problemi fisici, è stato schierato titolare solo 5 volte in campionato, non concludendo i 90′ in nessuno di questi casi. Non migliora nemmeno in Europa la statistica, dove solo nello sfortunato match contro il Manchester United Gasperini l’ha scelto nell’undici titolare, sostituendolo comunque poco prima dell’ora di gioco.