“Con offerte eccezionali…”: Inter, per il colpo in difesa serve uno sforzo in più

Ginter e Zakaria non rinnoveranno il contratto. Il Ds del M’Gladbach ha parlato della loro decisione di andare via a parametro zero.

In Germania sta facendo parecchio scalpore la decisione di Matthias Ginter e Dennis Zakaria di non rinnovare il contratto e quindi di andare via a parametro zero. Una decisione che naturalmente non ha riscontrato il parere positivo della dirigenza del Borussia M’Gladbach che vedrà andare vie i suoi pezzi pregiati a zero.

I due giocatori già in precedenza avevano attirato l’interesse di diversi club europei. In particolare Matthias Ginter, difensore classe ’94, è da tempo nel mirino dell’Inter. La loro decisione di andare a parametro zero certamente farà aumentare la concorrenza. Oltra al rimpianto del Borussia M’Gladbach per il mancato incasso.

“Abbiamo lasciato che Ginter dicesse di non voler rinnovare prima della pausa invernale.” ha dichiarato il ds del Borussia Max Eberl ai microfoni di Sky Deutschland. “Anche Zakaria ci ha detto che non avrebbe accettato l’offerta di rinnovo.”

Ginter spara alto, il club: “Non possiamo permettercelo”

Eberl ha poi fatto un discorso sulla sostenibilità economica: “Il nostro club semplicemente non è in grado di pareggiare le offerte che gli propongono le big in Europa. Credo che questo modo di agire sia sensato affinché il club possa continuare ad esistere domani, dopodomani e fra cinque anni ancora.”

Eberl però non esclude una possibile cessione a gennaio, magari proprio all’Inter qualora i nerazzurri decidessero ad aprire il portafogli e non aspettare la ressa che si scatenerà a giugno: “Se arrivasse un’offerta eccezionale per Ginter o per Zakaria a gennaio ci sediamo al tavolo e ne discutiamo. Anche se a gennaio è un po’ difficile poter fare questo tipo di operazioni.”