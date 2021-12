“Il PSG è pronto a prestarlo…”: Serie A, il colpo è possibile

Julian Draxler è ormai terminato ai margini del PSG di Mauricio Pochettino: a gennaio può essere il colpo ideale per la Serie A

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto quando c’è bisogno del colpo giusto al momento giusto. Lo sanno bene le big del nostro campionato, che si guardano in giro per l’Europa, a caccia del colpo low-cost utile a svoltare la stagione. È il caso della Fiorentina, che si è già mossa in maniera importante con l’arrivo di Ikone.

E sempre dalla Francia, adesso, i viola potrebbero mettere a segno il colpaccio. Al Paris Saint-Germain, l’ex Schalke Draxler è finito ai margini delle rotazioni di Pochettino. E dalla Serie A (e non solo) sarebbero diverse le squadre che ragionano sul profilo del tedesco.

Draxler l’occasione dal PSG? Orlandini: “Potrebbero cederlo in prestito…”

“Se guardo alla Fiorentina, credo che manchi un centrocampista che giochi a tutto campo”, parole di Andrea Orlandini (ex giocatore della Viola) ai microfoni di ‘TMW’. “Per intenderci, il profilo ideale sarebbe quello di Draxler. Magari il PSG potrebbe cederlo in prestito e, con lui, la Fiorentina sì che farebbe un gran salto di qualità”.

Insomma, uno come l’ex Schalke 04 farebbe comodo alla formazione di Vincenzo Italiano, così come alle altre big del nostro campionato eventualmente interessate. Ad oggi non si registra ancora nulla di concreto, ma il nome di Draxler va di certo tenuto d’occhio: ormai il tedesco non sembra più rientrare nei piani del PSG.