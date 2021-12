“E’ tutto fatto”: Serie A, il colpo che infiamma il mercato è ufficiale

Il Lille, tramite un tweet, ha praticamente ufficializzato la cessione di Jonathan Ikoné alla Fiorentina di Commisso.

La Fiorentina è sicuramente tra le sorprese del campionato. Dopo alcune stagioni molto deludenti, i viola sono riusciti a riprendersi sotto la guida di Vincenzo Italiano. Il team toscano è settimo in classifica, in compagnia della Roma, con sei punti di svantaggio dal quarto posto, occupato dall’Atalanta.

I gigliati hanno sempre mostrato un gran bel gioco in questa prima parte della stagione, dove Vlahovic è certamente la punta di diamante. Commisso vuole fare di tutto per riportare la Fiorentina in Europa ed è già interventuto in sede di calciomercato, realizzando il primo colpo di questa sessione invernale.

ℹ️ We can confirm the total agreement with @ACFFiorentinaEN for the transfer of Jonathan Ikoné

The French international will sign with his new club on 3 January 2022 when the Italian transfer window opens

All the best, Jorko! 🤝

— LOSC (@LOSC_EN) December 31, 2021