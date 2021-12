Serie A, la Flop 11 dell’anno 2021: dominio Juventus, male anche il Napoli

Dai giocatori di Juventus e Napoli fino al ‘Gallo’ Belotti analizziamo quali sono stati i più grandi flop dell’anno solare 2021.

Il 2021 ci ha regalato diverse sorprese, il sogno della vittoria dell’Italia di Roberto Mancini agli Europei e tante conferme o sorprese. In quest’annata abbiamo vissuto però anche grandi delusioni con giocatori che non hanno rispettato le attese. Come squadre Juventus o Napoli hanno vissuto un anno solare altalenante ed entrambe hanno mancato gli obiettivi prefissati all’inizio. I bianconeri hanno raggiunto il quarto posto in extremis, ma almeno inizialmente la squadra puntava più in alto. Noi di SerieAnews analizziamo qual’è stata la Flop 11 di quest’anno solare.

Tanta esperienza tra le delusioni nel reparto difensivo. In porta male Pepe Reina, che, dopo un buon inizio, è tornato nel dimenticatoio e fatica nonostante la stima reciproca con il tecnico Maurizio Sarri; i tanti errori hanno portato il tecnico a rilanciare Strakosha. In difesa malissimo Diego Godin con il difensore uruguaiano che ha chiuso probabilmente anzitempo la sua avventura in Sardegna, dopo tanti errori e delusioni.

Tanta Juve nella Flop 11 della Serie A

Tra i peggiori della Serie A non può mancare il difensore greco Kostas Manolas, ceduto pochi giorni fa e mai incisivo nel Napoli di Spalletti. L’ellenico ha alternato infortuni a cattive prestazioni. Completano il reparto il ‘solito’ infortunato Chris Smalling e soprattutto il brasiliano Alex Sandro; il calciatore ha faticato sia con Pirlo che con Allegri ed è sempre tra i più criticati della sua squadra.

C’è tanta Juve nel centrocampo Flop di SerieAnews: per un motivo o un altro sia Adrien Rabiot che Arthur non hanno rispettato le attese e hanno, allo stesso tempo, ‘distrutto’ le casse bianconere. Lauti stipendi e prestazioni al di sotto delle attese con i due che sono la più chiara rappresentazione di questo 2021 deludente in casa bianconera. Completa il centrocampo Tiemoue Bakayoko: il francese ha giocato prima a Napoli e poi è tornato a Milano, ma continua a faticare ed ha ottenuto diverse prestazioni ‘negative’ per i colori della sua squadra. Attualmente è solo un ricambio, ma spesso suo malgrado ‘decisivo’.

Tanti big tra i flop in attacco

Sono diversi i giocatori ‘big’ che non hanno rispettato le attese, gli stessi Federico Chiesa (esclusi gli europei) e Dejan Kulusevski hanno deluso di molto le aspettative, ma sono in particolare tre i giocatori che hanno totalmente fallito negli ultimi dodici mesi.

Una delle più grandi delusioni è il messicano Hirving Lozano. Dopo gli alti e bassi con Gattuso, il cambio tecnico ha ridimensionato il calciatore ed alcune sue dichiarazioni non sono state apprezzate. Altri top completano l’attacco, il giovane talento Jeremie Boga che ancora deve esplodere ed il ‘Gallo’ Belotti la cui situazione contrattuale ha frenato anche i suoi risultati in campo. Rivediamo meglio la FLOP 11 di questo 2021:

Reina; Manolas, Godin, Smalling, Alexsandro; Bakayoko, Arthur, Rabiot; Boga, Lozano, Belotti.