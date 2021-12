Serie A, i gol del 2021: dalla pennellata di Vlahovic, alla perla di Lautaro

Ultimo giorno del 2021 vuol dire anche la (vera) fine del girone di andata della Serie A: i dieci gol più belli, da Lautaro Martinez a Cuadrado

Ultimo giorno dell’anno e tempo di bilanci per questo 2021. Un anno particolare, anche calcisticamente parlando, fatto di inaspettati colpi di scena per alcune squadre di Serie A, ma anche di delusioni per altre. Una prima parte di stagione in cui ci si sarebbe sicuramente aspettati di più da club come quello della Juventus, della Roma e della Lazio.

Ma questi primi mesi hanno anche già dato un assaggio della lotta in corso in vetta alla classifica tra Inter, Milan, Napoli e Atalanta. Il campionato italiano di massima serie è decisamente iniziato a suon di gol, nati sia da bellissime azioni personali sia dal lavoro di squadra. Sceglierne perciò solamente dieci non è stato assolutamente semplice, ma alcuni più di altri meritano sicuramente di essere menzionati.

Serie A, i dieci gol più belli targati 2021: da Lautaro a Vlahovic, passando per Candreva e Cuadrado

Difficile stilare una vera e propria classifica di dieci gol più belli tra quelli segnati in questa prima parte di stagione di Serie A targata 2021. Ma l’ultimo giorno dell’anno, il 31 dicembre, vuol dire anche tempo di bilanci e di ricordi che ogni volta danno vita a gioie e dolori, meraviglia e stupore. Più che stilare una classifica, allora, si potrebbe semplicemente ripercorrere in ordine cronologico quelle che sono state le azioni, personali e non, culminate con splendidi gol.

Ad aprire la lista dei 10 gol più belli realizzati in questa prima parte della stagione 2021 ci ha pensato Federico Dimarco . La sua rete è arrivata su punizione contro la Sampdoria . Il 12 settembre, così, un ragazzo cresciuto nel settore giovanile, interista da sempre, ha trovato il suo primo (e fantastico) gol con la maglia nerazzurra.

ci ha pensato . La sua rete è arrivata su punizione contro la . Il 12 settembre, così, un ragazzo cresciuto nel settore giovanile, interista da sempre, ha trovato il suo primo (e fantastico) gol con la maglia nerazzurra. Il 25 settembre trova un gol pesantissimo e importantissimo anche Lautaro Martinez in Inter-Atalanta . Su assist di Barella, a soli quattro minuti e mezzo dal fischio d’inizio, il numero 10 nerazzurro mette a segno uno dei suoi gol più belli segnati per quest’anno.

in . Su assist di Barella, a soli quattro minuti e mezzo dal fischio d’inizio, il numero 10 nerazzurro mette a segno uno dei suoi gol più belli segnati per quest’anno. Stesso giorno, stessa gara: a Lautaro risponde Malinovskyi che di collo esterno mancino riporta tutto in parità contro l’Inter. La palla termina all’incrocio dei pali protetti da Handanovic che, pur volando, nulla riesce a respingere sulla pennellata dell’ucraino.

che di collo esterno mancino riporta tutto in parità contro l’Inter. La palla termina all’incrocio dei pali protetti da Handanovic che, pur volando, nulla riesce a respingere sulla pennellata dell’ucraino. Un super Antonio Candreva in questa stagione in corso sembra aver ritrovato una mentalità diversa, inarrestabile. Così il 3 ottobre, in Sampdoria-Udinese , mette a segno un gol fantastico, finito all’angolino da una distanza e con una traiettoria impressionanti.

in questa stagione in corso sembra aver ritrovato una mentalità diversa, inarrestabile. Così il 3 ottobre, in , mette a segno un gol fantastico, finito all’angolino da una distanza e con una traiettoria impressionanti. Impossibile non citare il gol realizzato da Dusan Vlahovic su punizione contro il Cagliari. Un tiro disegnato, il 24 ottobre, dopo aver trascorso un momento non semplicissimo tra le fila della Fiorentina.

