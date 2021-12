“Non doveva tornare!”: Juve, attacco pubblico ad Allegri

La Juventus si prepara in vista della sfida del 6 gennaio contro il Napoli ma intanto il tecnico Allegri è finito nel mirino di Capello.

L’inizio in campionato è stato da dimenticare: 2 punti in 4 partite, frutto di 2 pareggi e altrettante sconfitte. Con il passare delle settimane, la situazione è parzialmente migliorata e dopo 19 giornate la Juventus è tornata a -4 dalla Champions League. Il 6 gennaio la sfida con il Napoli rappresenterà l’occasione per avvicinarsi ancora di più alle zone nobili della classifica tuttavia la vetta resta distante 12 punti. Ecco perché secondo Fabio Capello, fin qui non può che essere negativa la valutazione nei confronti del tecnico Massimiliano Allegri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Allegri nel mirino di Capello

“A Torino lo aspettavano come dipendesse soltanto da lui tornare a dominare in Italia. E visto che non accade – ha detto ai microfoni del ‘Messaggero’ – ora è finito nel mirino della critica. Ha preferito non rischiare andando all’estero per rimanere ancorato alle sue abitudini. Ma questo non toglie nulla al valore di Max. Se tra 1-2 anni riporterà la Juve ai suoi livelli, chapeau”. Per l’allenatore oggi opinionista, Allegri in ogni caso ha sbagliato a tornare a Torino.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, questa non ci voleva: ecco l’annuncio che fa tremare tutti

“Ma non perché aveva vinto tutto. Io sono tornato sia al Milan che al Real Madrid. L’errore è dovuto al fatto che aveva in mano un’offerta proprio del Real Madrid. E quelli sono treni che devi prendere”. Capello, durante l’intervista, ha poi parlato della lotta scudetto. “Ad agosto, quando tutti parlavano di un’Inter ridimensionata dopo gli addii di Conte, Lukaku e Hakimi, avevo indicato i nerazzurri come i favoriti per lo scudetto. E i fatti mi stanno dando ragione”.