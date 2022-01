Calciomercato Cagliari, Mazzarri può esultare: visite mediche per il colpo

Per inseguire una difficile salvezza il Cagliari cerca rinforzi nel mercato di gennaio: il primo colpo è ormai in dirittura di arrivo.

Protagonista di un girone di andata da incubo, chiuso al penultimo posto con appena 10 punti conquistati in 19 giornate, il Cagliari guarda al mercato di gennaio come a un punto di svolta per il futuro. I sardi infatti rivoluzioneranno parte della rosa, fin qui deludente, e lo faranno a partire dalla difesa.

Certi gli addii a Diego Godin e Martin Caceres. I due esperti difensori uruguaiani avrebbero dovuto rappresentare un valore aggiunto per la squadra guidata da Walter Mazzarri, ma il loro rendimento è stato più che deludente. Per questo i dirigenti sardi si sono guardati intorno in vista di gennaio e della riapertura del mercato. E hanno individuato il primo colpo, che ormai è già in dirittura d’arrivo.

Cagliari, il primo rinforzo di gennaio è Goldaniga

Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sembra ormai fatta per il 28enne Edoardo Goldaniga del Sassuolo. Il centrale, che in Emilia stentava a trovare spazio agli ordini di Dionisi, arriverà a titolo definitivo e dovrebbe sostenere le visite mediche già lunedì.

Le ultime due stagioni al Genoa, cresciuto nel Palermo, Goldaniga cercava da tempo una squadra che gli desse fiducia. Questa sarà proprio il Cagliari, in cui ricoprirà un ruolo centrale nella corsa verso una salvezza difficilissima ma per fortuna ancora non impossibile.

Archiviato l’acquisto di Goldaniga la dirigenza sarda tornerà sul mercato per rinforzare la rosa un po’ in tutti i reparti. Nel mirino il prestito di Calafiori dalla Roma, mentre sicuramente arriveranno giocatori anche a centrocampo e in attacco. Il centrale è dunque soltanto il primo di una serie di colpi che dovrebbero cambiare il Cagliari in vista di una seconda parte di stagione dove sarà vietato sbagliare.