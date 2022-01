Non solo Mbappé a Cuadrado: ecco chi si può acquistare ‘gratis’ a giugno

Tanti calciatori in scadenza di contratto, affari in vista per molte squadre: tra i tanti più preziosi non mancano gli italiani da sistemare

Ricomincia la caccia agli svincolati di lusso in tutta Europa e non solo. Sono tantissimi gli elementi di valore in prossimità della scadenza del contratto con i rispettivi club. Anche in questa circostanza, ‘Serie A News” li ha selezionati.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciatori in scadenza, da Mbappé a Modric: quante soluzioni, anche molti italiani in cerca di sistemazione

La lista dei calciatori a sei mesi dalla fine del rapporto con l’attuale squadra d’appartenenza comprende nomi illustri.

Il primo dell’elenco infatti è Kylian Mbappé. L’attaccante classe 1998 potrebbe lasciare il Psg. Da tempo è nel mirino del Real Madrid che ha provato a portarlo in Spagna già durante la scorsa estate. Ci proverà anche questa volta.

Anche la Serie A espone in vetrina un suo pezzo pregiato: Franck Kessié. Il centrocampista della Costa d’Avorio è molto probabile che possa abbandonare il Milan, come già capitato a Calhanoglu e Donnarumma. La strategia dei rossoneri in questo senso è stata già tracciata e non sembra essere in discussione: nessuna asta per convincere i calciatori in scadenza a rimanere.

Susciterà molto interesse pure Paul Pogba, che salvo clamorose novità potrebbe abbandonare il Manchester United per la seconda volta durante la sua carriera professionale. Raiola ha già provato a portarlo via. Può entrare in corsa pure la Juventus. Non è chiaro inoltre neppure il futuro di Ousmane Dembele al Barcellona. Il calciatore ex Borussia Dortmund conoscerà il proprio destino nei prossimi mesi.

Tornando in Italia, poi ci sono anche Paulo Dybala, Lorenzo Insigne, Marcelo Brozovic e Andrea Belotti. Tra questi quattro, coloro i quali hanno maggiori chance di restare nei club attuali sono l’argentino e il croato mentre i due italiani potrebbero imboccare nuove strade.

Tra Inghilterra e Germania si annidano i nomi di difensori interessanti: Andrea Christensen, Niklas Sule, Antonio Rudiger e Matthias Ginter. Attenzione anche ai centrocampisti Boubacar Kamara, Denis Zakaria, Isco, Tolisso e all’esterno Jesus Corona sul taccuino di varie società di medio-alto profilo.

Da risolvere pure il destino di Alessio Romagnoli, Luiz Felipe, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Ivan Perisic, mentre André Onana sarebbe promosso sposo dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> “Ha una tecnica che…”: Mondiali, Mancini confessa il colpo in attacco

Tra i giovani che potrebbero fare gola Nicolas De La Cruz del River Plate, Dan-Axel Zagadou del Borussia Dortmund e Randal Kolo Muani del Nantes. In scadenza pure gli esperti Luka Modric, Gareth Bale, Angel Di Maria e Luis Suarez.