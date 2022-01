Calciomercato, Inter e Roma preparano lo scambio: Mourinho ha scelto

La Roma è alla ricerca di un centrocampista da regalare a Mourinho. Il nome nuovo è Vecino, pronta l’offerta di scambio con Villar.

La Roma è alla ricerca di un centrocampista da regalare a Mourinho. Il nome principale che stava circolando in questi giorni era quello di Kamara del Marsiglia. Per il francese però sarebbero sorti diversi problemi. Uno su tutti: la concorrenza del Manchester United.

I Red Devils, che con Rangnick cercheranno la ‘linea verde’ sul mercato, si sono prepotentemente inseriti. Difficile che la Roma possa competere a livello economico con gli inglesi. Ecco quindi che i giallorossi, secondo il Corriere dello Sport, hanno virato su una soluzione ‘italiana’: Vecino dell’Inter.

Per arrivare al centrocampista uruguaiano la Roma avrebbe in mente di offrire all’Inter uno scambio con Gonzalo Villar. Una soluzione gradita ad entrambi i tecnici. Tiago Pinto e Marotta potranno quindi lavorare su queste basi, al fine di liberarsi di due esuberi e al contempo fare felici i rispettivi tecnici.

Roma, Mourinho pronto a lasciar partire Villar

D’altronde il rapporto tra Mourinho e Gonzalo Villar non è mai decollato. Il centrocampista spagnolo questa stagione ha giocato praticamente solo in Conference League (6 presenze). Un bottino magrissimo se si confronta alle 47 presenze dello scorso anno maturate durante la gestione Fonseca.

Dall’altro lato anche Vecino, seppur vedendo il campo con maggior continuità, non rientra tra le prime scelte di Simone Inzaghi. Anche il centrocampista uruguaiano potrebbe quindi beneficiare di un cambio d’aria. Chi sa che alla fine questo scambio sull’asse Roma-Milano non si riveli un affare per entrambi.