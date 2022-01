Il motivo per cui Messi non doveva vincere il Pallone d’Oro

La classifica dei marcatori dell’anno solare 2021 aiuta a comprendere perché Robert Lewandowski avrebbe potuto vincere il Pallone d’Oro

Nella classifica dei marcatori del 2021, Robert Lewandowski si è ritagliato la palma del migliore. L’attaccante del Bayern Monaco ha staccato tutto evidenziando perché in molti hanno ritenuto errata la consegna del Pallone d’Oro a Lionel Messi (in questa speciale classifica relativa ai goleador, l’argentino è terminato per l’ultima volta sul gradino più alto nel 2017).

Il 33enne polacco ha chiuso al secondo posto nella corsa al riconoscimento. Ha preceduto Jorginho, terzo, e Benzema, quarto.

Classifica dei marcatori 2021: Robert Lewandowski extraterreste, Dusan Vlahovic primo tra gli umani

Lewandowski ha vissuto un’annata straordinaria condita da 43 reti. Il calciatore è stato grande protagonista nel Bayern Monaco che ha conquistato l’ennesima Bundesliga della sua storia. Un numero di gol impressionante che tuttavia non ha permesso alla formazione bavarese di vincere la Champions League. Probabilmente però è stato proprio questo tassello mancante a tradire Lewandowski, il miglior goleador dal 2012 ad oggi. L’unico ad aver fatto meglio, infatti, è stato in quell’anno proprio Messi, quando ha chiuso con 59 realizzazioni.

La sorpresa ‘italiana’ è rappresentata da Dusan Vlahovic. Il serbo è risultato il primo tra i ‘terrestri’, firmando ben 33 marcature. Olfatto realizzativo che afferma con eloquenza il perché l’ariete della Fiorentina rappresenti il sogno di mezza Europa.

Per la cronaca, Cristiano Ronaldo ha chiuso in 23esima posizione (25 gol) mentre Messi è risultato subito dietro con 24 centri.

A completare il podio, Erling Haaland, Karim Benzema e Jay Donnelly (26enne del Glentoran, squadra del massimo campionato dell’Irlanda del Nord) con 30 reti.

Nell’anno solare 2020, l’attaccante del Bayern Monaco (32 gol) è terminato alle spalle di Cristiano Ronaldo (33).

L’anno precedente, il più prolifico è risultato il 31enne sconosciuto Abderazak Hamdallah, autore di 35 reti. Il marocchino, grande protagonista con l’Al-Nassr, è ora svincolato.

Nel corso della sua carriera, Lewandowski ha segnato 563 marcature tra squadre di club e nazionale.