Il 2022 non inizia bene: guai per il Napoli, è ufficiale

In vista della ripresa del campionato e di una sfida con la Juventus che è vietato sbagliare il Napoli viene colpito ancora dal COVID-19.

Deciso a iniziare il 2022 nel migliore dei modi, con una vittoria nella sfida con la Juventus che andrà in scena nel turno dell’Epifania, il Napoli continua a essere colpito dal coronavirus. La quarta ondata sta registrando un numero record di casi in Italia e inevitabilmente condizionando anche il mondo del calcio, e in questo senso i campani sono stati colpiti più volte.

In vista della sfida con la Juventus, infatti, Luciano Spalletti doveva già inventarsi parte della formazione. Il tecnico campano infatti dovrà fare a meno di Osimhen, infortunato e contagiato, mentre sono in dubbio anche gli attualmente positivi Elmas e Lozano.

A queste indisponibilità note da tempo se ne sono aggiunte due nelle ultime ore. Ed è stato lo stesso Napoli a renderle note con un comunicato ufficiale.

📌 Si comunica che i calciatori Malcuit e Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid-19. pic.twitter.com/nEd4xnJUG0 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 1, 2022

Napoli, il COVID-19 “esclude” anche Malcuit e Petagna

Kevin Malcuit e Andrea Petagna sono infatti in quarantena dopo essere entrati in contatto con persone risultate successivamente positive al coronavirus. Una prassi che potrebbe cambiare con il nuovo protocollo per i vaccinati, ma che comunque dovrà essere seguita fino a quando rimarranno dubbi sulla loro eventuale positività.

Un rientro nel gruppo squadra senza la certezza di essere negativi potrebbe infatti avere conseguenze pesanti sulla rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Nel dubbio, quindi, sia il terzino che il centravanti sono out in vista della sfida contro la Juventus.

Nel big match che chiuderà la 20ª giornata di Serie A Spalletti rischia di dover schierare una formazione praticamente obbligata, mentre anche la panchina sarà inevitabilmente corta. Gli effetti della quarta ondata della pandemia, in attesa di tempi migliori, sono questi.