Serie A, la top 11 del 2021: c’è una sola squadra al comando

L’Inter nel 2021 ha portato a casa 104 punti, è netto il dominio nerazzurro che trova conferme nella nostra top 11 dell’anno solare.

Handanovic, Skriniar, Brozovic, Barella, Lautaro Martinez, mezza top 11 del 2021 è dell’Inter, ben cinque uomini. Il portiere nerazzurro è spesso criticato ma, numeri alla mano, tra le big è quello che incide di più. Ha una percentuale di parate dell’81% nella stagione in corso, in cui l’Inter, infatti, non subisce gol in campionato da sei gare consecutive.

Skriniar è la certezza assoluta dell’Inter a livello difensivo, un punto di riferimento per fisicità, rendimento sulle palle inattive, capacità nelle letture e anche nell’impostazione del gioco dal basso.

Brozovic è la mente, tutto passa da lui, fa il play puro che s’abbassa e fa partire il gioco, oltre ad occuparsi di un ottimo lavoro nella fase di non possesso.

Barella è uno degli eroi dell’Europeo, basta ricordare il gol contro il Belgio ai quarti di finale. È il “passepartout” dell’Inter, per capirlo si può notare il gioco sviluppato sulla catena di destra con i tanti inserimenti del centrocampista ex Cagliari, lo dimostrano gli otto assist realizzati.

Lautaro Martinez è la certezza dell’attacco dell’Inter, da Lukaku a Dzeko o Correa, fa gol e macina gioco al servizio dei compagni. Le reti nel 2021 sono 19 con 9 assist, tutti in serie A.

Da Handanovic a Theo Hernandez, la difesa del 2021 di SerieANews

Handanovic è uno dei protagonisti del 2021 dell’Inter che, sia con Conte che con Inzaghi, ha iniziato a volare quando è migliorata la fase difensiva. Napoli-Fiorentina e Roma-Napoli, Di Lorenzo ha saltato soltanto queste due gare nel 2021, è lo stakanovista azzurro.

L’Inter ha ceduto Lukaku e Hakimi ma ha resistito per altri gioielli come per esempio Skriniar, protagonista assoluto sia con Conte che con Inzaghi.

Se l’Italia è campione d’Europa, lo deve anche a Giorgio Chiellini, leader difensivo e assoluto dell’avventura vittoriosa della Nazionale di Mancini. All’età di 37 anni il suo peso specifico nella Juventus è ancora rilevante, basta ricordare l’impatto che ha avuto in quattro gare chiuse dai bianconeri con la porta inviolata contro Torino, Roma, Salernitana e Genoa.

Theo Hernandez per il Milan è un fattore, si tratta dell’esterno sinistro che incide di più nel campionato italiano. Quando è in forma, i rossoneri hanno una potenza esplosiva di grande impatto. Ha il cambio di passo, sa venire dentro al campo e incidere tanto sia con gli assist che con i gol.

Da Fabian Ruiz a Barella, il centrocampo a maggioranza Inter di SerieANews

Nel Napoli c’è un giocatore la cui importanza non viene celebrata abbastanza, si chiama Fabian Ruiz. Con lo spagnolo migliora la qualità del gioco, la velocità nei passaggi, la fluidità del possesso e inoltre c’è una soluzione offensiva con le conclusioni da fuori area. Il suo sinistro è incisivo, nel 2021 ha segnato sette gol.

Brozovic ha la cabina di regia dell’Inter, è la mente e, infatti, il club nerazzurro sta procedendo per il rinnovo del contratto cercando di trattenere il centrocampista croato, fondamentale per la gestione del gioco dei nerazzurri.

Barella è l’anima sia dell’Inter che della Nazionale, durante l’Europeo è stato uno dei giocatori più importanti dell’Italia di Mancini. Ha dinamismo, qualità tecniche, capacità nella coordinazione, tempi d’inserimento, è un centrocampista fondamentale per l’Inter.

Vlahovic è il faro dell’attacco di SerieANews

33 gol nel 2021, Dusan Vlahovic è stato il miglior bomber dell’anno solare e rappresenta forse il miglior talento giovane che è cresciuto in serie A negli ultimi anni. I sogni europei della Fiorentina si aggrappano al suo bomber che è riuscito a gestire in maniera brillante anche le pressioni sul tema del rinnovo del contratto.

A supporto di Vlahovic nel nostro attacco ci sono Federico Chiesa, decisivo all’Europeo e talento che ha trascinato la Juventus sia con Pirlo che prima dell’infortunio in alcune gare dell’era Allegri. Basta pensare alla vittoria contro il Chelsea, forse il risultato più prestigioso di questa stagione, decisivo per il primo posto nel girone di Champions League.

Lautaro Martinez è la certezza offensiva dell’Inter, ha resistito alla partenza di Lukaku e non era facile superare i “codici” di una macchina da guerra così spaventosa ricreando un equilibrio completamente nuovo.

Ecco la nostra top 11 del 2021 (4-3-3):

Handanovic; Di Lorenzo, Skriniar, Chiellini, Theo Hernandez; Fabian Ruiz, Brozovic, Barella; Chiesa, Vlahovic, Lautaro Martinez.