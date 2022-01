Serie A, ennesimo caso di positività al Covid: “Salta l’Inter”

Continuano i casi di positività in Serie A. Anche Hickey è positivo al Coronavirus, il terzino salterà la sfida tra Bologna e Inter.

La Serie A continua a perdere pezzi e diversi club perdono alcune delle pedine più importanti a causa dell’emergenza Coronavirus. Come ormai capita, da circa due anni, al rientro dalle vacanze, le squadre del nostro campionato si ritrovano a fare i conti con questo ‘duro’ virus.

L’ultimo caso di positività è quello riguardante il giovane e talentuoso terzino del Bologna, Aaron Hickey, tra le più grandi sorprese della squadra di Sinisa Mihajlovic in questa stagione. In casa felsinea è questo l’ennesimo caso di positività dopo il portiere Molla ed i centrocampisti Nicolas Viola e Dominguez. Emergenza totale per la squadra del tecnico serbo, che, al rientro nel match della Befana, affronterà l’Inter campione d’Italia di Simone Inzaghi.

Serie A, c’è il comunicato del club sul giocatore

Ora dopo ora aumentano i casi di positività al Covid ed il Bologna ha comunicato il caso del terzino scozzese, l’ennesimo caso che preoccupa la società e la squadra felsinea. Ecco il comunicato del club:

“Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”.