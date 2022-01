Calciomercato Juventus, operazione a titolo definitivo: Allegri accontentato

La Juventus è pronta a cedere Aaron Ramsey. Per lui possibile ritorno in Premier League: sulle sue tracce il Newcastle degli sceicchi.

La Juventus, alle prese con un rinnovamento della rosa, dovrà necessariamente operare molto sul mercato in uscita. Tra gli addii ci saranno senz’altro quelli di giocatori con alto stipendio, ma che non hanno mai garantito quel salto di qualità a loro richiesto.

Uno tra tutti Aaron Ramsey. Il gallese ex Arsenal è uno dei giocatori col peggior rapporto rendimento/stipendio in rosa ed è quindi normale che la Juventus cerchi una soluzione in uscita che le consenta almeno di risparmiare sul suo oneroso ingaggio.

Il giornalista Gianni Balzarini ha rivelato, dal suo canale YouTube, che potrebbe esserci una soluzione che accontenterebbe tutti: “È stato confermato l’interesse del Newcastle per Aaron Ramsey. Da quello che si è intuito, anche un’acquisizione definitiva già a gennaio.”

Ramsey al Newcastle, il nodo è l’ingaggio

Per accontentare Allegri sul mercato in uscita, la Juventus dovrà però convincere il Newcastle a sobbarcarsi il pesante ingaggio di Ramsey. Il gallese guadagna 7 milioni a stagione. Una cifra che, al netto delle possibilità economiche della nuova proprietà saudita del Magpies, sono fuori mercato.

“C’è il discorso legato all’ingaggio del giocatore: i 7 milioni netti percepiti che stanno frenando il club inglese.” ha chiarito Balzarini, che però resta sicuro sul futuro non bianconero di Ramsey: “Andrà via sicuramente, resta da capire quale sarà la formula.”