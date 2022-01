Calciomercato Napoli, è fatta: visite mediche e in panchina con la Juve

Per il trasferimento in prestito di Tuanzebe dal Manchester United al Napoli siamo ai dettagli. Tra oggi e domani le visite mediche.

Sarà Axel Tuanzebe il primo colpo di gennaio del mercato del Napoli. Il difensore del Manchester United, in prestito all’Aston Villa in questa prima parte di stagione, quasi certamente vestirà la maglia azzurra da qui fino a fine campionato.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’accordo tra Napoli e United per Tuanzebe è stato trovato sulla base di un prestito secco a 500 mila euro. Probabile però che le due squadre nel frattempo si siedano e parlino anche di diritto di riscatto.

L’intenzione di entrambe infatti è quella di inserire la possibilità di acquisto da parte del Napoli. Ma bisogna trovare un accordo, venendo incontro sia alle esigenze del Napoli, che non vuole fare spese eccessive, sia di quelle del Manchester United che, dal canto suo, non può deprezzare troppo un suo calciatore.

Tuanzebe già disponibile per la Juve? Filtra ottimismo

Sempre la Gazzetta dello Sport fa sapere che il difensore di origine congolese potrebbe essere in Italia già tra oggi e domani per le visite mediche di rito. Ciò significa che molto probabilmente sarà a disposizione di Spalletti già per il primo match del 2022 contro la Juve. Il tecnico potrebbe quindi addirittura decidere di portarlo in panchina.

Difficile però che possa già scendere in campo. Tuanzebe infatti non gioca un match ufficiale da inizio novembre. Il difensore, che ha collezionato solo 9 presenze in questa stagione, dovrà necessariamente recuperare la migliore forma fisica prima di essere effettivamente inserito tra i calciatori in campo.