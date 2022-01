Calciomercato Genoa, Shevchenko esulta: visite mediche per il colpo

Il Genoa realizza i primi movimenti per rinforzare l’organico di Shevchenko: dopo Hefti, il calciomercato regala anche il difensore Ostigard

Il terzultimo posto in classifica a meno cinque punti dallo Spezia quartultimo impone al Genoa la necessità di rinforzare la rosa per consegnare a Andriy Shevchenko gli elementi per innalzare la qualità della squadra e risalire in classifica evitando la retrocessione in Serie B a distanza di 15 anni.

I rossoblù, infatti, iniziano il calciomercato piazzando un altro tassello per la retroguardia.

Calciomercato Genoa, preso il difensore norvegese Ostigard: 22 anni, arriva dal Brighton

L’edizione genovese de ‘La Repubblica’ annuncia il secondo colpo della proprietà 777 Partners. Sarà Leo Ostigard. Il difensore norvegese oggi raggiungerà la città ligure per sostenere le visite mediche e mettersi a disposizione della squadra per la prima gara del nuovo anno solare prevista per il 6 gennaio contro il Sassuolo.

I rossoblù, che nelle scorse ore hanno chiuso per il terzino destro svizzero Silvan Hefti, aggiungeranno adesso Ostigard alla propria retroguardia. Chiara la linea societaria: giovani di prospettiva.

Ostigard si è appena affacciato nella nazionale maggiore norvegese con cui tuttavia non ha debuttato. Il classe 1999 in questa prima parte di stagione ha giocato in Championship allo Stoke City, dove è in prestito dal Brighton. Secondo ‘Sky Sport’ arriva in Italia con la stessa formula.

I ‘gabbiani’ lo hanno portato in Inghilterra nel 2018 prelevandolo dal Molde per circa 100 mila euro. E dopo una stagione ha cominciato la sua girandola di prestiti. Prima al St. Pauli, in Germania, e successivamente ancora al Coventry City e allo Stoke.

Il Genoa comincia a cambiare la propria fisionomia. Nelle prossime ore diventerà ufficiale anche l’acquisto di Silvan Hefti che nei primi mesi di questa stagione si è messo in evidenza pure in Champions League con la maglia dello Young Boys con cui ha segnato pure una rete all’Atalanta nella penultima giornata della fase a gironi.