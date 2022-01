Juventus, è sfida alle big europee per il top difensore: pronto il precontratto

La Juventus ha messo nel mirino il difensore del Chelsea Antonio Rudiger. L’ex Roma è in scadenza di contratto e piace a diversi top club.

La Juventus è sempre attenta a colpi a parametro zero, soprattutto a giocatori di caratura internazionale che possano arricchire il valore della formazione di Massimiliano Allegri. Oltre al quesito punta la squadra bianconera guarda al futuro ed in particolare al reparto difensivo.

Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci non sono eterni e soprattutto il primo è ormai alle battute finali della sua carriera. Inoltre, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla Champions League, i bianconeri potrebbero perdere Matthijs De Ligt, pronto secondo il suo agente Mino Raiola ad una nuova avventura. La Juve per questo osserva il mercato.

Juventus, pronto l’assalto a Rudiger

Secondo quanto riporta Sky Sports Uk il club bianconero avrebbe messo nel mirino Antonio Rudiger, difensore del Chelsea ed ex calciatore della Roma. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno e piace a diverse big europee.

Addirittura la dirigenza bianconera sarebbe pronta a raggiungere un accordo e provare a firmare un precontratto per anticipare la concorrenza e assicurarsi a zero il forte difensore. Su Rudiger però ci sono anche Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester United e tutti i club avrebbero fatto mosse simili per convincere il giocatore.