Donnarumma “senza pace”: spunta un altro portiere italiano nel PSG

Denis Franchi è il giovane portiere italiano convocato da Pochettino per la gara del PSG contro il Vannes in Coppa di Francia.

Pare non esserci un’epoca di serenità completa, almeno nella competitività, per Gigio Donnarumma. Il portiere italiano, che sta conquistando spazio dopo un inizio di stagione del tutto bloccato dalla titolarità di Keylor Navas, potrebbe essere nuovamente insediato da un altro concorrente. Nella lista dei convocati del PSG per la gara di Coppa di Francia contro il Vannes spunta un nome interessante e nuovo, ovvero quello dell’italiano Denis Franchi.

Le groupe parisien pour ce 𝟏𝟔e de finale de la @coupedefrance ! 📋🔴🔵 🏆 #CDF | #VOCPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 3, 2022

PSG, Franchi insidia Donnarumma? Un altro italiano convocato da Pochettino

Denis Franchi è un giovanissimo classe 2002 di Pordenone ed è già da tre anni in Francia, ma il primo contratto da professionista l’ha firmato soltanto nel novembre del 2022 ed è stato proprio con il PSG. La società degli sceicchi crede moltissimo nelle doti del portiere italiano e infatti non è la prima volta che fa capolino nella lista dei convocati in prima squadra. La prima volta è stata la stessa di Leo Messi tra i prescelti di Pochettino. Un dato che potrebbe apparire come un segno del destino e della buona stella che lo seguono.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, tutte le ultime di mercato con Nicolò Schira: seguici LIVE

Ormai, infatti, Franchi si avvicenda ad essere una certezza per i francesi, per cui pian piano comincia a familiarizzare con i “grandi” del club. Lo stesso Gigio Donnarumma, essendo anche suo connazionale, è noto che gli dia molti consigli e suggerimenti per una carriera di alto livello. Franchi cerca di rubare un po’ il mestiere al compagno, ma non il posto. Il giovane italiano sa di avere davanti a sé due colossi e di dover avere pazienza. Tuttavia, Mauricio Pochettino ci ha abituati a grandi sorprese, per cui durante il campionato potrebbe anche riservargli grande spazio e a farne le spese sarebbe ancora Gigio Donnarumma.