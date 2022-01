“Al Milan c’è meno…”: Donnarumma, ennesima delusione per gli ex tifosi

Donnarumma e l’esperienza al Paris Saint Germain. L’ex portiere del Milan è stato interrogato su un particolare aspetto della sua esperienza francese.

Che Gigio Donnarumma non abbia avuto momenti particolarmente tranquilli al Paris Saint Germain, è ormai più che chiaro. La sua esperienza in Francia è cominciata sotto l’occhio attento dei media (francesi e italiani) che hanno seguito costantemente il progresso della sua avventura all’ombra della Tour Eiffel. La questione che sta facendo dibattere da mesi è sempre la stessa: l’alternanza con Keylor Navas.

Probabilmente lo stesso Gigio non si aspettava di sedersi cosi tante volte in panchina, per lasciare il posto al suo compagno di reparto costaricano. Un contratto importante, di fatto uno dei colpi più importanti della scorsa estate, non sono state etichette utili ad assicurare al buon Donnarumma un posto da titolare fisso. Certo, le cose si sono evolute con il passare dei mesi.

Donnarumma e la pressione al PSG: le parole dell’ex Milan

Va detto che i minuti in campo per Gigio sono andati aumentando esponenzialmente con il passare delle settimane. Anche i tifosi parigini hanno imparato ad apprezzarlo, rimarcando spesso alcuni difetti di Keylor Navas. Insomma, l’asticella dell’attenzione si è spostata con il passare del tempo, e l’ambiente parigino è sempre più convinto di poter affidare a Donnarumma le chiavi della porta.

L’ex Milan sta tenendo botta con grande personalità, forte di quell’Europeo vinto in estate e della consapevolezza di avere dalla sua la fiducia totale da parte del club. Proprio il Paris Saint Germain è stato impegnato stasera in Coupe de France contro il Vennes (vittoria per 4-0).

L’ex portiere del Milan ha parlato ai microfoni di ‘France Tv’, soffermandosi proprio sulla sua esperienza in quel di Parigi: “Pressione maggiore al PSG rispetto al Milan? Sì, gli obiettivi sono diversi. Sono in una grande squadra che deve vincere tutto, quindi è vero che c’è un po’ più di pressione“, le parole di Donnarumma.