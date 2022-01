Juventus-Napoli può saltare: i dubbi dell’ASL di Torino

L’ASL di Torino preoccupata in vista della sfida in programma giovedì tra la Juventus ed il Napoli: possibile un rinvio della gara.

La Lega, fino a questo momento, ha preferito non prendere in considerazione l’idea di posticipare le prossime giornate del campionato nonostante i numerosi casi positivi registrati nei vari club. Le partite, quindi, si terranno regolarmente come da programma tuttavia potrebbero essere le singole ASL ad impedire lo svolgimento delle gare previste. È il caso, ad esempio, dell’Azienda sanitaria locale di Torino che si è detta preoccupata in vista della sfida tra la Juventus ed il Napoli.

Juventus-Napoli a rischio il rinvio, il pensiero dell’ASL di Torino

A fare il punto è stato il direttore Carlo Picco, nel corso di un’intervista concessa a ‘Radio Punto Nuovo’. “Con la variante Omicron va rivisto il protocollo del calcio. Giusto l’obbligo di restrizione per i no-vax. Sto seguendo tutta una serie di problematiche relative all’incremento di ricoveri e terapie intensive, alla campagna vaccinale. Tutte situazioni che stanno creando una tempesta perfetta sul sistema sanitario che stiamo cercando di gestire”. Una situazione che, inevitabilmente, genera effetti anche in ambito sportivo. “Se si giocherà Juve–Napoli non lo so”.

Picco ha poi spiegato che “i positivi aumenteranno anche nel mondo del calcio, perché la variante corre pur non creando nessun allarme sanitario”. Resta quindi un rebus il futuro della Serie A e dell’incontro in questione, a cui i due club arrivano con diversi casi da dover gestire: in casa Juventus sono positivi Giorgio Chiellini, Arthur e Carlo Pinsoglio mentre al Napoli risultano in quarantena Hirving Lozano, Victor Osimhen ed Eljif Elmas.