Juve, non solo Icardi: arriva anche un altro attaccante

Il mercato della Juve di gennaio potrebbe partire dall’affondo concreto su Icardi. L’attaccante argentino rappresenterà la prima idea sul mercato bianconero, ma attenzione anche all’arrivo di un secondo attaccante

Icardi alla Juventus al posto di Morata. Sarà questo il piano della Juventus in vista del mercato di gennaio. Una sostituzione che potrebbe portare i bianconeri all’affondo immediato sul centravanti argentino. Il PSG, dal canto suo, difficilmente aprirà all’idea di prestito secco senza obbligo di riscatto.

Tutto, però, potrebbe dipenderà dalla volontà del giocatore, pronto ad aprire concretamente all’addio al club parigino per cercare di recitare nuovamente una parte da protagonista lontano dalla Tour Eiffel. La Juventus tenterà subito l’affondo, soprattutto dopo aver sancito la cessione di Morata al Barcellona, affare ormai a un passo.

Mercato Juventus, Icardi più un altro attaccante: spunta anche Lucca

Non solo Icardi, non è escluso che la Juventus possa valutare l’affondo anche su altro attaccante che possa recitare la parte di vice Icardi. Morata diventerà un nuovo giocatore del Barcellona già nei prossimi giorni e la Juventus dovrà accelerare le operazioni per provare ad affondare il colpo su Icardi.

Icardi più un altro attaccante forte fisicamente capace di sostituire l’argentino al centro dell’attacco bianconero. Occhi puntati su Lucca, mentre Kaio Jorge potrebbe lasciare la Juve con la formula del prestito. Non è escluso che Lucca possa vestire subito la maglia bianconero in cambio di un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto fissato a 15-20 milioni.