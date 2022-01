“Mi arrivano brutti messaggi…”: caos Messi, annuncio a sorpresa

Il dj Fer Palacio, invitato alla festa di Messi, è stato accusato sui social di essere un assassino ma ha spiegato di non essere positivo

Lionel Messi positivo al Covid-19 accende la polemica. Il Pallone d’Oro è rimasto ancora nel suo paese dove era rientrato per festeggiare il Natale. Dovrà ora attendere prima di fare rientro a Parigi. Dai tifosi del Psg e dell’Argentina tuttavia è partita una vera e propria caccia all’uomo per sapere chi ha contagiato la Pulce. La positività del campione ha avviato una campagna contro dj Fer Palacio, sul quale si è indirizzato ingiustamente il sospetto a causa di una foto pubblicata da quest’ultimo sui social. Uno scatto in cui era ritratto di fianco a Messi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Messi positivo: dj Palacio accusato ingiustamente di averlo contagiato posta il tampone negativo su Instagram

Il dj argentino Fer Palacio era uno degli invitati alla festa organizzata da Leo Messi. La foto pubblicata dal dj ha fatto convergere ingiustamente i sospetti su di lui poiché aveva partecipato pure a un evento organizzato dallo streamer Coscu che ha annunciato qualche giorno più tardi la positività di diversi partecipanti a quella iniziativa.

“Mi sono ritrovato ad essere trend su Twitter perché Messi è risultato positivo al Covid. Alcuni mi hanno chiamato ‘assassino’ e ho ricevuto messaggi molto brutti. Ho fatto un test perché devo viaggiare in Uruguay ma non sono positivo”, ha spiegato dj Fer Palacio che ha anche postato il risultato del tampone negativo al quale si è sottoposto.

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina, annuncio arrivato: l’ufficialità cambia l’attacco radicalmente

Leo Messi, considerato fino al momento un po’ una delusione per il suo rendimento in campo, salterà certamente il confronto di Coppa di Francia di questa sera contro il Vannes Olympique e presumibilmente anche quello con l’Olympique Lione di domenica. Da valutare invece la sua presenza il prossimo 15 gennaio nel match interno contro il Brest.