Calciomercato Lazio, ufficiale l’operazione: cambia la mediana di Sarri

La Lazio ha appena comunicato di aver ceduto in prestito il centrocampista Gonzalo Escalante. L’argentino si trasferisce all’Alaves.

Lazio molto attiva sul mercato in uscita. Oggi la squadra di Lotito ha registrato un addio a centrocampo. Addio temporaneo, visto che si tratta solo di un prestito semestrale. Il giocatore in rotta di sbarco è l’argentino Gonzalo Escalante.

Escalante, che ha giocato per la Lazio nelle ultime due stagioni, torna in Spagna al Deportivo Alaves. Una scelta quasi obbligata visto il pochissimo minutaggio che il centrocampista è riuscito a raccogliere durante la gestione Maurizio Sarri.

“La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2021/22, il calciatore Gonzalo Escalante al Deportivo Alavés” si legge nello striminzito comunicato dei biancocelesti. Non risultano essere stati presi accordi riguardo diritti o obblighi di riscatto.

Lazio, dopo Escalanate altre cessioni per Lotito

Ceduto temporaneamente Escalante la Lazio rimarrà concentrata sul mercato in uscita. Come riporta il sito LazioSiamoNoi sono diversi i movimenti in uscita che il duo Lotito-Tare imbastirà nei prossimi giorni.

Due su tutti: Muriqi, diretto quasi certamente all’Hull City e Jordan Lukaku che invece potrebbe restare in Italia, accettando di scendere di categoria. Su di lui è forte il pressing del Vicenza. Addio anche per i due esuberi di lunga data Jony Rodriguez e Denis Vavro. Entrambi potrebbero tornare in Spagna, rispettivamente al Cadice e all’Huesca.