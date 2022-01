Serie A, che guaio: provvedimento estremo per il Covid

L’Asl di Salerno pronta a vietare il match contro il Venezia. La Salernitana è una delle squadre più colpite da questa nuova ondata di Covid.

La Salernitana è al momento uno delle squadre peggio messe sul fronte Covid. I granata, che già avevano saltato la precedente trasferta contro l’Udinese, potrebbero saltare, come riportato da Gianluca Di Marzio, anche il prossimo match casalingo contro il Venezia.

‘Colpa’ dell’Asl di Salerno che, con ben undici casi totali tra giocatori e staff nel club granata, ha già disposto la quarantena sia per i positivi che per i contatti stretti. In pratica tutto il gruppo squadra è impossibilitato a muoversi e a disputare il match.

La Salernitana ha quindi chiesto alla Lega Serie A, la cui posizione è sempre quella del giocare ad ogni costo, il rinvio della partita per impossibilità di muoversi. I campani infatti, qualora scendessero in campo, violerebbero una disposizione di un’autorità sanitaria.

Non solo Salernitana, l’ombra del Covid fa tremare la Serie A

Non solo la Salernitana, anche altri club di A non sono messi bene. Il Verona proprio oggi, nel consueto giro di tamponi, ha riscontrato la positività di un folto gruppo tra giocatori e staff.

Situazione simile anche in casa Napoli, colpita proprio oggi dalla positività di Mario Rui. Qui sull’eventuale pronunciamento dell’ASL pesano molto le polemiche per la decisione presa lo scorso anno proprio contro la Juve. Una decisione che, sebbene in linea con il protocollo, gettò un precedente per il rinvio che potrebbe essere sfruttato proprio dall’ASL di Salerno.