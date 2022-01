L’Inter ha già trovato il vice di Dzeko: arriva in estate

Pinamonti ha disputato un grande girone di andata con la maglia dell’Empoli. L’attaccante potrebbe tornare all’Inter l’anno prossimo.

L‘Inter inizierà il 2022 con la trasferta di Bologna. Gara insidiosa per gli uomini di Simone Inzaghi, visto che la squadra dell’ex Mihajlovic è tra la sorprese di questo campionato. I nerazzurri vogliono proseguire la marcia di sette vittorie per cercare di staccare ancora di più Milan e Napoli, che affronteranno, rispettivamente, Roma e Juve.

Marotta ed Ausilio vogliono continuare ad avere una rosa competitiva per la vittoria dello Scudetto anche nei prossimi anni. I due dirigenti stanno pensando già al futuro sia con la trattative per i rinnovi di Brozovic, vicinissimo all’accordo, e Perisic che con la ricerca di un possibile vice-Dzeko per la prossima stagione.

Inter, Pinamonti può essere il vice-Dzeko per la prossima stagione

Tra i nomi considerati dall’Inter, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, c’è sicuramente quello di Andrea Pinamonti. L’attaccante è di proprietà del team meneghino, ma quest’anno sta giocando nell’Empoli in prestito. Il calciatore è tra i protagonisti della squadra di Andreazzoli, che sta sorprendendo tutta la Serie A.

Ausilio e Baccin, braccio destro del ds nerazzurro, credono in molto Pinamonti, che ha già siglato sette gol nelle diciasette gare giocate con l’Empoli in questa prima parte della stagione. Se il centravanti dovesse confermare questi numeri nel girone di ritorno, potrebbe tornare la prossima stagione a giocare con la maglia dell’Inter.