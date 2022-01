Lukaku, che castigo dal Chelsea: Abramovic duro

Dopo le polemiche degli ultimi giorni per le dichiarazioni di Romelu Lukaku, arriva la punizione esemplare del Chelsea: sanzione pesantissima.

Hanno destato parecchio scalpore nei giorni scorsi le dichiarazioni di Romelu Lukaku. L’attaccante belga del Chelsea aveva espresso tutto il suo rammarico per le difficoltà che sta incontrando ai Blues, lasciandosi sfuggire parole di ‘rimpianto’ circa il suo addio all’Inter.

Parole naturalmente inaccettabile per Tuchel, che l’ha punito con l’esclusione col Liverpool, ed anche per la società che si è vista costretta a prendere provvedimenti. In attesa di capire se tornerà più o meno preso in campo, Lukaku, stando a quanto riporta Repubblica, dovrà pagare una multa salatissima.

Il patron del Chelsea Roman Abramovic ha deciso di utilizzare la ‘mano pesante’ con il suo attaccante pagato a peso d’oro questa estate. Una multa di ben 500mila euro per le sue dichiarazioni rilasciata a Sky Sport.

Lukaku, rapporto compromesso al Chelsea: quale futuro?

Difficilmente il rapporto con società, tecnico e tifosi tornerà come prima. Lukaku sa benissimo di aver oltrepassato un punto di non ritorno. E se fino a ieri le sue esclusioni erano dettate da motivazioni prettamente tecniche, adesso Tuchel potrebbe continuare ad escluderlo anche in vista di una sua cessione.

Naturalmente il prezzo elevato, unito ad un ingaggio non proprio low cost, rendono difficile qualsiasi movimento. Il Chelsea giustamente non vuole svenderlo, ma deve anche considerare che ormai il valore del giocatore è destinato inesorabilmente a calare.