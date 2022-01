Napoli, è caos Covid: il club annuncia altri quattro positivi

Ancora una positività al Covid nel gruppo squadra del Napoli: contagiato a Mario Rui. Positivo anche un Primavera e due membri dello staff.

Il Covid sembra non dare pace alla Serie A. Dopo il grandissimo focolaio che ha colpito l’Hellas Verona, con ben dieci positivi tra calciatori e staff tecnico, arriva un’altra positività per il massimo campionato italiano. Ad essere colpito è uno dei club che in rosa ha già parecchi positivi: il Napoli.

Come comunicato dalla società partenopea il giocatore risultato positivo al consueto giro di tamponi è Mario Rui. Assieme al terzino sinistro portoghese positivi anche il Primavera Boffelli, un membro dello staff tecnico e un magazziniere.

Attualmente gli azzurri, oltre a Mario Rui, hanno tra i positivi anche Elmas, Malcuit, Lozano e Osimhen. Proprio la positività di quest’ultimo e il suo ‘no’ alla convocazione in Coppa d’Africa con la Nigeria, avevano generato negli scorsi giorni una sorta di ‘incidente diplomatico’ con la federcalcio nigeriana.

📌 In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Mario Rui e Boffelli (Primavera), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere. pic.twitter.com/P61UXuKU7J — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 4, 2022

Non solo Mario Rui, la Serie A fa la conta dei positivi

Con Mario Rui sono 64 i giocatori di Serie A attualmente positivi e sottoposti a misure di quarantena. La squadre messe peggio sono Hellas Verona (8 giocatori), Salernitana (7 giocatori) e Napoli (5 giocatori).

Anche altre squadre, soprattutto tra le big, non se la passano bene. La Juve, prossima avversaria del Napoli, deve fare i conti con diverse positività, tra cui quella di Giorgio Chiellini. Non va meglio nemmeno all’Inter capolista che ha out Dzeko, mentre sorride parzialmente il Milan: solo Tatarusanu positivo.