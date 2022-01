Barcellona, ansia dopo Ferran Torres: scoperto un altro positivo

Un altro contagiato dal Covid nel Barcellona, questa volta il virus colpisce ai ‘piani alti’: il club comunica la positività di Laporta

La corsa del Covid non rallenta e si sta abbattendo con estrema velocità anche nel mondo del calcio. Oltre alla Serie A, in cui stanno spuntando sempre più giocatori contagiati, anche nella Liga spagnola la situazione non è semplice. Lo sa bene il Barcellona che, oltre alla recente positività di Ferran Torres da poco arrivato, ha comunicato un altro positivo. Si tratta di Joan Laporta, presidente del Blaugrana.

Barcellona, arriva la comunicazione: dopo Ferran Torres, positivo al Covid anche Laporta

Un altro personaggio in vista del Barcellona, il vero e proprio fulcro del club, è risultato positivo al Covid. La certezza è arrivata dopo l’esito dell’ultimo tampone a cui Joan Laporta si è sottoposto. Nonostante fosse risultato negativo a un primo tampone rapido, il molecolare effettuato in seguito non ha lasciato dubbi. Anche il presidente dei blaugrana ha contratto il virus, che sta facendo aumentare rapidamente i casi.

La società del Barça ha spiegato, quindi, che Laporta era entrato a contatto con alcune persone risultate poi positive. Per sicurezza, allora, il presidente ha voluto svolgere entrambe le tipologie di tampone. Laporta, risultato positivo, si trova attualmente in isolamento.

Così recita quindi il comunicato del club: “Per il fatto di essere stato a diretto contatto con persone risultate positive al Covid nelle ultime ore, questa mattina il presidente Joan Laporta ha fatto eseguire un test antigenico, risultato negativo, e nel pomeriggio un test PCR, risultato positivo. Per questo non si recherà con la squadra a Linares, questo mercoledì, né a Granada, sabato prossimo, e rimarrà confinato come indicato dalle autorità sanitarie. Il presidente sta bene e senza sintomi. Il primo vicepresidente Rafael Yuste è risultato negativo al test PCR, ma per precauzione non si recherà a Linares mercoledì con la prima squadra di calcio”.