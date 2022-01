Bologna-Inter, il club ‘sfida’ la Lega: comunicato ufficiale

Il Bologna ha ribadito di aver richiesto i rinvii con Inter e Cagliari a causa delle positività al Covid-19 e delle disposizioni dell’Ausl

La Lega di Serie A utilizza il pugno duro e fa sapere di essere pronta a ricorrere al Tar contro le Asl che bloccheranno le squadre tuttavia c’è chi non vuole arrendersi perché notevolmente colpito dal Covid come il Bologna che nella serata di oggi ha emesso una nota stampa per puntualizzare la situazione.

Serie A, Bologna richiama l’Ausl e resta categorico: “Chiesti i rinvii contro Inter e Cagliari”

Il Bologna, in serata, a giustificazione della propria posizione ha pubblicato la disposizione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra.

“L’isolamento per giorni 7/10 degli atleti risultati positivi ai test eseguiti nei giorni scorsi e comunque fino alla risoluzione dei sintomi, con prova di negatività a un test diagnostico, come previsto dalla normativa vigente; la stretta sorveglianza sanitaria e l’obbligo di indossare mascherina FFP2 per giorni 5 per tutti i soggetti vaccinati con ciclo completo negli ultimi 120 giorni, guariti da meno di 120 giorni o che abbiano eseguito la dose vaccinale di richiamo (booster)”. E poi, continua la comunicazione della Ausl: “la quarantena domiciliare per giorni 5, fino 09/01/2022, più test per tutti i componenti del gruppo squadra con ciclo vaccinale completato da più di 120 giorni; la quarantena domiciliare per giorni 10, fino al 13/01/2022, più test per tutti i soggetti non vaccinati con ciclo completo. Per tutto quanto sopra ne consegue che tutti i componenti del gruppo squadra non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali per almeno 5 giorni fino al 09/01/2022 e comunque per ognuno dei componenti valgono le suddette prescrizioni fino alla risoluzione completa dei relativi provvedimenti”.

Il Bologna dunque proprio in virtù di queste disposizioni ha chiesto alla Lega di Serie A il rinvio delle gare con l’Inter e con il Cagliari che inizialmente vedono coinvolta la squadra di Sinisa Mihajlovic domani alle 12.30 e poi domenica alla stessa ora. Sulla vicenda non è ancora stata detta l’ultima parola…