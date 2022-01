Calciomercato Lazio, Sarri gongola: il nuovo centravanti in arrivo

La Lazio sonda il mercato alla ricerca di un attaccante da regalare a Sarri. Il nome nuovo è quello del tedesco del Mainz Jonny Burkardt

La Lazio si sta guardando attorno alla ricerca di un attaccante da affiancare a Ciro Immobile. Il profilo richiesto è quello di un attaccante giovane e dal prezzo non troppo elevato. In grado di garantire sia qualità nell’immediato che in prospettiva.

Come riportato da CittàCeleste.it, la Lazio sarebbe interessata all’attaccante del Mainz Jonny Burkardt. Il tedesco classe 2000 si sta mettendo in mostra in Bundesliga in questa stagione ed ha attirato su di se l’interesse di diversi club.

Uno di questo è proprio la Lazio. L’attaccante al momento ha un contratto di quasi un milione a stagione fino al 2024. Il che rende la trattativa non certo semplice, con il Mainz che, per nulla pressato dalla scadenza, è pronto a capitalizzare al massimo la sua cessione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, prima degli acquisti ci sono le cessioni

Prima di fare qualsiasi movimento in entrata però la Lazio dovrà necessariamente muoversi sul mercato in uscita. Ceduto in prestito Escalante, che per sei mesi si accaserà al Deportivo Alaves, la Lazio è chiamata ad altre operazioni in uscita.

LEGGI ANCHE >>> De Laurentiis spiazza Agnelli: due chiamate fanno tremare la Serie A

Ai margini della rosa, Muriqi quasi certamente saluterà Formello. Per lui è pronta un’avventura in Inghilterra, all’Hull City. In lista di sbarco anche Jordan Lukaku che invece interessa al Vicenza.