Doccia gelata per Mourinho: “È pronto ad andarsene subito”

Mourinho tra qualche giorno rischia di perdere un titolare: pochi giorni e potrebbero esserci novità per il nuovo decreto per gli sportivi

Manca sempre meno all’introduzione del decreto secondo cui, dal 10 gennaio, dall’inizio della prossima settimana, i professionisti, anche gli sportivi, dovranno essere vaccinati per esercitare la propria professione. In Serie A il problema è serio, la percentuale di ‘no vax’ è minima, si parla del 4%, ma coinvolge comunque tra i venti e i trenta calciatori il cui futuro è in bilico, sospeso, in attesa di novità. Cosa accadrà? Si convinceranno a vaccinarsi oppure saranno costretti ad andare via dato che per loro in Serie A non ci sarebbe più spazio?

Roma, che succede col ‘no vax’? Mourinho trema

Una tematica, questa, affrontata anche dal quotidiano ‘Il Messaggero’ oggi in edicola. La Roma, ad esempio, ha in rosa un giocatore, titolare, protagonista, che non è vaccinato e che non sembra intenzionato a cambiare idea. Un rischio concreto quale potrebbe essere? Quello dell’addio, dato che da regolamento non potrà più scendere in campo.

Il quotidiano anticipa la sua decisione: il giocatore, il cui nome non viene rivelato per motivi di privacy, chiederebbe la cessione se non potesse scendere in campo per via del decreto. Un bel problema per Mourinho, lo stesso che accomunerà altri allenatori e altre squadre. Pochi giorni e tutto sarà più chiaro. Il Covid, ancora una volta, rischia di condizionare il campionato italiano.