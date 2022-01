Coppa d’Africa, partenza rinviata: l’ufficialità della Federazione

Nove casi di positività al Covid nel Senegal a pochi giorni dal primo match contro lo Zimbabwe: partenza per il Camerun al momento rinviata

L’avvicinamento alla Coppa d’Africa non procede senza intoppi. In particolare, il Senegal ha avuto grosse difficoltà tanto da non poter viaggiare in Camerun. Il volo della durata di quattro ore è stato rinviato dopo che all’interno del gruppo squadra sono state riscontrate nove positività al Covid-19. Non è ancora chiaro quindi quando la squadra si trasferirà nel paese che ospiterà la kermesse dato che sono state riscontrati altri piccoli intoppi.

Coppa d'Africa, Senegal nei guai: nove positivi al Covid, partenza per il Camerun rinviata

Dei nove positivi al Covid, tre sono calciatori. Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail’ questo sono Nampalys Mendy del Leicester, Pape Sarr, di proprietà del Tottenham ma in prestito al Metz in questa stagione e Mame Thiam del Kayserispor, formazione turca. In totale tuttavia sono nove i casi presenti all’interno del gruppo del ct Aliou Cissé.

Della squadra fa parte pure Ismaila Sarr per il quale negli scorsi giorni si era acceso un polverone poiché il Watford ritiene che il suo attaccante non sia nelle condizioni fisiche di poter disputare la manifestazione. La formazione inglese in modo particolare tema che il lungo viaggio di andata e ritorno possa influire negativamente su di lui. Il Senegal però voleva valutare con il proprio staff le condizioni fisiche dell’ex Rennes.

Il suo rientro, che il Watford spera possa essere per il 10 gennaio (due giorni prima del consulto medico previsto dai medici della federazione senegalese), a questo punto potrebbe risultare ancora più complicato viste le positività presenti all’interno della squadra.

La gara d’esordio del Senegal è prevista per lunedì quando a Bafoussam affronterà lo Zimbabwe. Nello stesso girone sono inserite pure Guinea e Malawi. I ‘Leoni della Teranga’ sono i grandi favoriti del girone.