Colpo di scena: il Napoli ‘recupera’ tre titolari contro la Juve

Il Napoli di Luciano Spalletti, assente per Covid domani contro la Juve, ritrova tre titolari: possono giocare nonostante la quarantena.

Juventus-Napoli si avvicina sempre di più, ma attorno alla giornata di Serie A 2021/2022 c’è ancora tantissima incertezza. Il crescente numero di calciatori e tesserati contagiati dal Covid-19 ha fatto preoccupare le ASL che, protocolli alla mano, hanno già bloccato diverse sfide in programma domani. Una delle gare che dovrebbe svolgersi regolarmente è quella che vede Allegri contro Spalletti, ma un intervento dell’ASL Napoli 2 ha rischiato di compromettere tutto.

Juve-Napoli, tre titolari recuperati

Oggi pomeriggio la squadra azzurra, dopo il via libera dell’ASL Napoli 1 Centro è partita in aereo alla volta di Torino. E’ stato attorno alle ore 18:00 che è entrata in gioco, però, la ASL Napoli 2 che ha fermato tre calciatori azzurri. Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka ed Amir Rrahmani sono stati posti in quarantena, poiché ancora non sottoposti alla terza dose di vaccino anti-Covid.

In un primo momento l”ANSA’ aveva riferito dell’impossibilità di vederli in campo, poiché non sottoposti alla dose booster ed obbligati ad osservare un periodo di quarantena dopo i contatti con i compagni risultati poi positivi. Secondo quanto riferito da ‘gianlucadimarzio.com’, invece, i tre potranno regolarmente giocare la sfida contro la Juve. Il motivo? L’ASL ha imposto ai calciatori del Napoli delle regole da seguire, ma essi non potranno avere ‘contatti civili’ e limitarsi a giocare la sola partita. Dovranno seguire l’isolamento imposto, ma le regole non dovrebbero intaccare la loro vita lavorativa.