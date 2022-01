“Nelle prossime settimane…”: futuro Haaland, arriva l’annuncio

Sebastian Kehl, dirigente del Borussia Dortmund, ha annunciato che nelle prossime settimane ci sarà un incontro con Haaland.

Il prossimo weekend ricomincerà anche la Bundesliga. Il campionato, come al solito, è dominato dal Bayern Monaco, che ha nove punti di vantaggio sul Borussia Dortmund. Le due squadre hanno camminato quasi di pari passo fino allo scontro diretto, vinto dai bavaresi in trasferta.

Il Borussia Dortumund ha dovuto fare a meno anche di Haaland per qualche partita a causa di un infortunio. Il norvegese, comunque, è riuscito a realizzare ben tredici gol nelle undici gare giocate in campionato. Proprio sul centravanti già stanno circolando molte indiscrezioni di mercato.

Borussia Dortmund, Kehl su Haaland: “Nelle prossime settimane avremo un incontro con lui”

Haaland è seguito dai maggior top club europei: Manchester City, Barcellona, Real Madrid e PSG. Raiola, agente del giocatore, ha già avuto dei contatti con tutti questi club. Il norvegese può lasciare il Borussia Dortmund se la prossima estate una di queste squadre dovesse esercitare la clausola di 75 milioni di euro.

Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortumund, è stato intervistato da ‘Goal.com’, dove ha parlato proprio di Haaland: “Avremo un incontro con lui nelle prossime settimane e parlermo della situazione. Sarebbe bello se una scelta non si trascinasse per sempre. E’ in ottime mani nel Borussia e noi possiamo continuare ad essere un’ottima opzione per lui”.