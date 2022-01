Calciomercato Juventus, bomba di Allegri: doppio annuncio in diretta

Doppio annuncio di mercato di Max Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia della gara col Napoli

Parlando del Napoli, del rischio rinvio, dei recuperati e degli assenti, Max Allegri, allenatore della Juventus, ha fatto due annunci importanti sul mercato. Il primo: Ramsey è in uscita. In partenza. Può salutare a gennaio. Il secondo: Morata, accostato al Barcellona, non si muove. Resterà alla Juventus fino a giugno. Due veri e propri ‘titoli’ che indirizzeranno il mercato dei bianconeri.

Allegri ha detto: “Morata non parte. È un giocatore di rendimento. Io ci ho parlato e gli ho detto che da qua non si muove perché per trovare uno alla sua altezza serve prendere i migliori 4 o 5 attaccanti. Alvaro rimane con grande entusiasmo, chiuso il discorso. Ramsey è un giocatore uscita”.

Allegri 🗣 «@aaronramsey è un giocatore in uscita. Invece @AlvaroMorata non parte, è un calciatore di rendimento. Il suo problema è gli affibbiano etichette sbagliate, ma è molto importante: gli ho parlato e gli ho detto che da qui non si muove. Discorso chiuso.»#JuveNapoli — JuventusFC (@juventusfc) January 5, 2022

Juventus, il doppio annuncio di Allegri

Nulla da fare, dunque, per il Barcellona. Che aveva provato a bussare alla porta della Juventus per Morata, corteggiando il calciatore e convincendolo a lasciare la Juve. Ci era quasi riuscito ma non aveva fatto i conti con la società bianconera. La Juve lo avrebbe lasciato partire solo col sostituto, ma la pista Icardi è complessa e altre, ad oggi, non ce ne sono. Morata resta dunque e sarà disponibile per la gara di domani col Napoli.

Non stupisce, invece, l’annuncio su Ramsey, oggetto misterioso degli ultimi anni. Il gallese non ha quasi mai giocato, è spesso infortunato e saluterà a gennaio. Ma servirà un accordo per la rescissione dato che è difficile ipotizzare offerte e proposte concrete da parte di altre società.