Lukaku, l’ammissione di Tuchel non lascia più dubbi ai tifosi

Romelu Lukaku è tornato in campo nella semifinale d’andata di Carabao Cup contro il Tottenham di Conte, Tuchel lo ha protetto dalle critiche

Romelu Lukaku è tornato in campo dopo le grandi polemiche degli scorsi giorni. L’attaccante belga ha guidato l’attacco del Chelsea nel match di Carabao Cup contro il Tottenham. L’ex Inter è rimasto in campo dal primo all’ultimo minuto senza tuttavia riuscire a lasciare il segno sul tabellino dei marcatori. Malgrado ciò ha ricevuto il sostegno del suo allenatore.

Chelsea, Lukaku in campo e Tuchel lo promuove: “Sa gestire pressioni e avversità, ha fatto una buona partita”

Il Chelsea ha ipotecato la finale di coppa con la vittoria per 2-0 ottenuta allo ‘Stamford Bridge’ contro il Tottenham di Antonio Conte. Le rete dei ‘blues’ sono state siglate da Kai Havertz in apertura (5′) e dall’autorete di Ben Davies (34′).

Thomas Tuchel, a fine gara, è stato naturalmente esortato a parlare di Romelu Lukaku dopo le recenti dichiarazioni dell’attaccante belga: “Sono felice del suo apporto, ha fatto una buona partita. Ero sicuro che non si sarebbe fatto influenzare ed è andata così. Negli ultimi giorni – ha detto l’allenatore tedesco ai microfoni di ‘Sky Sports’ – l’ho visto rilassato e a suo agio con la situazione. E’ in grado di gestire questo tipo di pressioni e avversità. Stasera ha contribuito con il suo lavoro difensivo al successo. Ha anche avuto qualche chance per segnare”.

Per gli ‘Spurs’, la rimonta si preannuncia complicata. Le due squadre si affronteranno nel return match fra una settimana (12 gennaio). Dall’altro alto del tabellone si sfideranno invece Liverpool e Arsenal. Gara d’andata ad ‘Anfield’ il prossimo 13 gennaio e ritorno previsto il 20 gennaio all’Emirates Stadium.