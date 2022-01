Tutto pronto per il fischio di inizio di Milan-Roma, gara del ventesimo turno di Serie A 2021/2022. Fischio di inizio alle ore 18:30.

Manca pochissimo al fischio di inizio di Milan-Roma, match della ventesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, i rossoneri di Stefano Pioli ospitano i giallorossi di José Mourinho. Sarà una gara ricca di assenze visto che proprio ieri sera il club milanese ha annunciato la positività di tre membri del gruppo squadra che vanno ad inserirsi in una lista di indisponibili già molto lunga. Pioli non cerca alibi, così come Mourinho, deciso a fare uno sgambetto ai suoi vecchi cugini.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan-Roma, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, T. Hernandez; Tonali, Bakayoko; Messias, B. Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Jungdal, Conti, Krunic, Maldini, Leao, Rebic, Giroud.

LEGGI ANCHE >>> Cagliari, che gioia per Mazzarri: rimonta da sogno alla Sampdoria

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Lo. Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Boer, Mastrantonio, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Darboe, El Shaarawy, Mkhitaryan, Bove, Zalewski, Carles Perez, Shomurodov.