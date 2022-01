Mancini, adesso è ufficiale: segnale positivo verso gli spareggi

Il ct dell’Italia Mancini è tra i candidati al premio Fifa come migliore allenatore del 2021: Guardiola e Tuchel gli antagonisti nella corsa

L’Italia deve ancora faticare per conquistare la qualificazione al prossimo Mondiale ma Roberto Mancini può sfruttare la vittoria dell’Europeo ottenuta a luglio per vincere il premio Fifa come migliore allenatore del 2021. La vittoria ottenuta contro l’Inghilterra ha costituito una delle maggiori sorprese nell’anno solare appena concluso. Malgrado la crescita evidenziata durante la gestione dell’ex allenatore di Inter e Manchester City erano pochissimi pronti a scommettere sull’Italia nella corsa al titolo. Una rassegna tra l’altro che gli Azzurri erano riusciti a conquistare soltanto una volta in passato, nel lontano 1968. La Nazionale ha invece saputo seguire il suo ct e anche attraverso il gioco si è riuscita ad imporre su formazioni che all’alba del torneo sembravano più attrezzate.

Fifa, Mancini tra i candidati al premio miglior allenatore 2021: Guardiola e Tuchel gli altri candidati

La mancata qualificazione diretta al Mondiale come prima del girone non ha macchiato il percorso compiuto dall’Italia di Roberto Mancini durante l’ultimo Europeo. Il successo inaspettato raccolto durante la scorsa estate ha permesso al commissario tecnico di Jesi di essere tra i candidati per ricevere il premio Fifa come migliore allenatore dello scorso anno solare: The Best Fifa Men’s Coach of 2021.

La concorrenza di Roberto Mancini è di primissimo livello. Gli altri due candidati al riconoscimento sono infatti Pep Guardiola e Thomas Tuchel. Lo spagnolo del Manchester City e il tedesco del Chelsea sono competitor di assoluto spessore per il premio che sarà assegnato il prossimo 17 gennaio.

Il commissario tecnico dell’Italia, che ha rinnovato il suo rapporto con la Federazione fino al 2026 (anno in cui si disputeranno i Mondiali organizzati da Stati Uniti, Messico e Canada),ha vinto il premio come migliore allenatore del 2021 ai Globe Soccer Awards di Dubai a fine dicembre.

Mancini dovrà restare concentrato sul futuro prossimo. Gli Azzurri devono raggiungere la qualificazione alla Coppa del Mondo attraverso gli spareggi di marzo.