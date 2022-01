“Sarri, lui é meglio di te”: Lazio, reazione durissima

La Lazio ha chiuso sotto il primo tempo della sfida contro l’Empoli. E sui social diversi tifosi si sono schierati contro Maurizio Sarri.

La Serie A è ripartita, al netto di quello che è il grande problema del Covid. Una nuova ondata pandemica ha invaso tutta l’Europa, ed ovviamente anche il calcio italiano che in queste ore sta cercando di adattarsi alla situazione. Nelle ultime ore sono arrivate nuove norme da parte della Lega, proprio per fare fronte alla situazione dei contagi che anche tra i calciatori sono aumentati in maniera esponenziale.

Ma la mossa delle istituzione è stata probabilmente tardiva, visto che saranno quattro i match (ad ora) che non si giocheranno in questa ripresa della Serie A. Sono in campo, però, Lazio ed Empoli con i biancocelesti che alla fine del primo tempo hanno chiuso sotto di 1-2. Un risultato ovviamente a sorpresa, considerando che proprio i capitolini erano chiamati a mettersi in mostra e portare a casa punti decisivi per la corsa all’Europa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Parisi, viti, Ricci , Bajrami, Pinamonti, lo stesso cutrone… l’Empoli ha una discreta qualità se si parla di organico — GUESUS (@deviessersqualo) January 6, 2022

Empoli che ha davvero talento ma che senza Andreazzoli( per me vale 10 Sarri sotto tutti i punti di vista) sarebbe già retrocesso — alessio (@alei1004) January 6, 2022

Lazio, Sarri punzecchiato sui social: “Meglio Andreazzoli!”

Vedere la Lazio sotto in casa contro l’Empoli, non era sicuramente un qualcosa di facilmente prevedibile. Vero, manca ancora un tempo intero, ma restano evidenti i problemi della squadra di Maurizio Sarri, che ora dovrà puntare a ribaltare il risultato nella speranza di portare a casa i tre punti e non sprecare un’occasione.

LEGGI ANCHE >>> Incredibile Napoli: “Un calciatore sta andando all’aeroporto…”

E proprio lui, l’allenatore dei biancocelesti, è al centro delle polemiche. Sono tanti, infatti, i tifosi che stanno puntando il dito proprio contro Sarri e la sua gestione attuale della squadra. Una fase difensiva che non convince, tanto palleggio ma poca qualità da parte dei suoi giocatori.

E c’è chi sta azzardando anche il paragone. Si, perchè di fronte oggi che quell’Aurelio Andreazzoli che anche quest’anno ha mostrato tante buone cose, al punto da guadagnarsi il grande consenso da parte del pubblico di Empoli, e non solo. “Andreazzoli vale 10 Sarri!”, scrive qualcuno sui social, al quale si legano anche altri commenti di questo tipo. Insomma, per la Lazio c’è ancora tanta strada da fare.