Lazio, Var e polemiche: Sarri si salva solo nel finale contro l’Empoli

Nella particolare giornata dell’Epifania solo due match nel primo pomeriggio. Lazio pari con l’Empoli, Verona corsaro a La Spezia.

La giornata calcistica dell’Epifania, che in origine prevedeva tutti e 10 i match concentrati in un’unica data, è stata stravolta dall’ondata di Covid. Diversi match infatti non si sono disputati. Alle 15 sono scese in campo solo Lazio-Empoli e Spezia-Verona.

I biancocelesti, in uno dei pochi match con la squadre quasi al completo, evitano in extremis in una clamorosa sconfitta. L’Empoli infatti riesce a mantenere il vantaggio fino agli istanti finali, quando al 93′ Milinkovic-Savic evita il ko per la Lazio.

In precedenza, oltre ad un rigore fallito da Immobile e ad un gol annullato dal Var, c’era stato prima il doppio vantaggio dell’Empoli che, nel giro di pochi minuti dal fischio d’inizio, aveva fatto uno-due con Bajrami e Zurkowski. Tra fine primo tempo e inizio ripresa il pari della Lazio con Immobile e Milinkovic-Savic. Poi ad un quarto d’ora dalla fine il nuovo vantaggio toscano firmato da Di Francesco, primo del definito 3-3 a firma sempre del centrocampista serbo della Lazio.

Serie A, Verona corsaro a La Spezia

Colpaccio del Verona in casa dello Spezia. Gli uomini di Tudor tornano dalla trasferta ligure con un 2-1 che vale i tre punti in tasca grazie ad un Caprari (doppietta) in splendida forma. Inutile la rete nel finale di Erlic per lo Spezia.

La classifica aggiornata recita così: Inter 46, Milan 42, Napoli 39, Atalanta 38, Juventus 34, Roma 32, Fiorentina 32, Lazio 32*, Empoli 28*, Bologna 27, Hellas Verona 27*, Torino 25, Sassuolo 24, Udinese 20**, Sampdoria 20*, Venezia 17, Spezia 16*, Cagliari 13*, Genoa 11, Salernitana 8**

*una partita in più

**una partita in meno